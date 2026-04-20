Ο οδηγός Didier Arias και ο συνοδηγός Hector Nunez του αυτοκινήτου, που ενεπλάκη στο δυστύχημα στο ράλι της Αργεντινής, γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Ένας θεατής σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Ράλι Sudamericano στην Αργεντινή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

«Η FIA είναι βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι FIA CODASUR στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero, κατά το οποίο ένας θεατής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφερε η FIA σε ανακοίνωσή της.

Πρόσθεσε πως «η FIA θα παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στους διοργανωτές του Ράλι Sudamericano Mina Clavero, την Automóvil Club Argentino (ACA), την CODASUR και τις αρμόδιες τοπικές αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό».

Βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media δείχνει το όχημα να χτυπάει ένα ανάχωμα πριν ανατραπεί στη ζώνη των θεατών. Ο οδηγός Didier Arias και ο συνοδηγός Hector Nunez γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τροχαίο σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο του οδηγού αγώνων Juha Miettinen και τον τραυματισμό έξι άλλων σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων ADAC 24h Nuerburgring.

{https://x.com/visegrad24/status/2046192717995151745}