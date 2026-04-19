Ο Ρούμεν Ράντεφ συγκεντρώνει το 37,5% στις βουλευτικές εκλογές της Βουλγαρίας, σύμφωνα με exit poll.

Το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ αναμένεται να είναι ο νικητής των βουλευτών εκλογών, σύμφωνα με τα exit polls, αλλά φαίνεται ότι θα χρειαστεί εταίρους για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας.

Η Προοδευτική Βουλγαρία του Ράντεφ συγκεντρώνει το 37,5%, εξασφαλίζοντας μεγάλη διαφορά από το GERB του πρώην πρωθυπουργού, Μπόικο Μπορίσοφ (16,2%), σύμφωνα με το exit poll της Alpha Research.

Ο ευρωσκεπτικιστής Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, που είναι αντίθετος στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας για τον πόλεμο με τη Ρωσία, αποχώρησε από την προεδρία τον Ιανουάριο προκειμένου να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές, αφότου οι μαζικές διαδηλώσεις «έριξαν» την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτές είναι οι όγδοες εκλογές τα τελευταία πέντε χρόνια στη Βουλγαρία,

Πηγή: Reuters