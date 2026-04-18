«Μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που ταξιδεύουν από και προς το Ιράν, το καθεστώς των Στενών θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενο και στην προηγούμενη κατάστασή του».

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν επιστρέψει στην «προηγούμενη κατάσταση» τους λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Οι IRGC ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, και αυτός ο στρατηγικός θαλάσσιος δίαυλος βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε η ανακοίνωση που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο IRIB.

«Μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που ταξιδεύουν από και προς το Ιράν, το καθεστώς των Στενών θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενο και στην προηγούμενη κατάστασή του», προστίθεται.

Εβδομάδες μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, η Τεχεράνη χθες ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα για εμπορικά πλοία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ - που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Εντούτοις σήμερα, σε μια ακόμη ανατροπή των εξελίξεων, η Ισλαμική Δημοκρατία απείλησε να κλείσει τα Στενά αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Λίγο αργότερα το ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

Χθες η ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές και την Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και να ισχυρίζεται ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα βασικό σημείο στις διαπραγματεύσεις.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα, και προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να κλείσουν ξανά, κάτι που τελικά συνέβη. «Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοιχτά», είχε προειδοποιήσει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ.