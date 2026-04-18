Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί πως το μπλοκ ξεμένει από κηροζίνη «δεν αντανακλούν με ακρίβεια την πραγματικότητα».

Δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι οι ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών προκαλούν εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη, δήλωσε την Παρασκευή ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, λίγες ώρες πριν το Ιράν άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη αντέδρασε μπλοκάροντας μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εισαγωγών πετρελαίου.

Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει προειδοποιήσει για πιθανή έλλειψη κηροζίνης, ενώ ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμούς Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθέματα» καυσίμων αεροσκαφών.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση.

«Υπήρξαν ορισμένες αναφορές τις τελευταίες ημέρες ότι η Ευρώπη κοντεύει να ξεμείνει από καύσιμα αεροπορίας. Αυτό δεν αντανακλά την πραγματικότητα», ανέφερε ο Απ. Τζιτζικώστας σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία.

Ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η KLM και η SAS, έχουν περιορίσει τις πτήσεις, ενώ οι τιμές εισιτηρίων αυξάνονται λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ακυρώσεις οφείλονται κυρίως στο ότι ορισμένες γραμμές δεν ήταν κερδοφόρες.

Η ΙΑΤΑ συμφωνεί με Μπιρόλ

Ακόμη και αν η επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας από τον Περσικό Κόλπο αποκατασταθεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν «μήνες» για να επανέλθουν τα αποθέματα σε φυσιολογικά επίπεδα, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλιαμ Γουόλς.

Η ανάλυση της IATA δείχνει ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία είναι πιο εκτεθειμένες σε πιθανούς κινδύνους εφοδιασμού.

Ο Μπιρόλ είχε προειδοποιήσει ότι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, σύντομα θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εκπρόσωπος Anna-Kaisa Itkonen δήλωσε ότι αν δεν αποκατασταθούν οι ροές καυσίμων από τον Κόλπο, οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν συντονισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μεγάλες αεροπορικές ακυρώνουν πτήσεις και καθηλώνουν αεροσκάφη

Η Lufthansa ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποσύρει αυτό το Σαββατοκύριακο ολόκληρο τον στόλο των 27 αεροσκαφών της θυγατρικής της CityLine.

Αν και ο όμιλος είχε ήδη προγραμματίσει την απόσυρση του στόλου, ανακοινώνοντας τη σταδιακή κατάργησή του το 2024, «η τρέχουσα κρίση μάς αναγκάζει τώρα να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο νωρίτερα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Τιλ Στρέιχερτ στην ανακοίνωση.

Η CityLine εξυπηρετεί κυρίως τους αεροπορικούς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, συνδέοντάς τους με διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

«Πρόκειται για ένα επώδυνο βήμα», παραδέχθηκε ο Στρέιχερτ, αναφερόμενος στις πιθανές απολύσεις προσωπικού που θα προκύψουν.

Πέρα από την καθήλωση των αεροσκαφών της CityLine, η Lufthansa θα αποσύρει επίσης από τον Οκτώβριο τα τελευταία τέσσερα Airbus A340-600 και δύο Boeing 747-400 από τον στόλο των διηπειρωτικών πτήσεών της.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ακόμη «πρόσθετη μείωση χωρητικότητας» στο χειμερινό πρόγραμμα 2026-2027, αποσύροντας επιπλέον πέντε αεροσκάφη από την κύρια αεροπορική εταιρεία του.

Η συνολική μείωση του στόλου ανέρχεται σε 38 αεροσκάφη, ενώ σχέδιο μείωσης κατά 40 αεροσκάφη είχε διαρρεύσει στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τον Μάρτιο.

Η κίνηση «είναι αναπόφευκτη υπό το φως της απότομης αύξησης του κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο Στρέιχερτ. Τα καύσιμα αεροσκαφών παράγονται από την κηροζίνη.

Ωστόσο, η Lufthansa δεν είναι η μόνη εταιρεία που επηρεάζεται. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της, η KLM δήλωσε ότι «θα πραγματοποιήσει 80 λιγότερες πτήσεις μετ’ επιστροφής από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ [του Άμστερνταμ]» τον Μάιο.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία — μέλος του ομίλου Air France-KLM — ανέφερε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν δρομολόγια με πολλαπλές καθημερινές πτήσεις, όπως το Λονδίνο και το Ντίσελντορφ, και θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των ευρωπαϊκών πτήσεών της εκείνον τον μήνα.

Περικοπές καυσίμων

Η Lufthansa δήλωσε ότι η κατανάλωση καυσίμων της «είναι αντισταθμισμένη σε ποσοστό υψηλότερο του μέσου όρου, περίπου 80%, βάσει των τιμών αργού πετρελαίου», αλλά «το υπόλοιπο 20% πρέπει ακόμη να αγοραστεί σε σημαντικά αυξημένες τιμές αγοράς».

«Αυτό το ιδιαίτερα ακριβό τμήμα των αναγκών σε καύσιμα θα μειωθεί περίπου κατά 10%», πρόσθεσε.

Ο γερμανικός όμιλος επικαλέστηκε επίσης αυξανόμενα κόστη που συνδέονται με πρόσφατες απεργίες, οι οποίες την Τετάρτη επισκίασαν τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια λειτουργίας της αεροπορικής εταιρείας.

Οι παραδοσιακοί αεροπορικοί όμιλοι δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων.

Η χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το κόστος καυσίμων αυξήθηκε σχεδόν κατά 29 εκατ. ευρώ μόνο τον Μάρτιο και ότι οι ζημίες προ φόρων αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 620 και 640 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έως τον Μάρτιο, από 450 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η λετονική αεροπορική εταιρεία airBaltic βρίσκεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται οικονομική στήριξη.

Η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει «την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού», λόγω της απροθυμίας των κυβερνητικών εταίρων να εγκρίνουν δάνειο 30 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει η εταιρεία στα τέλη Μαρτίου.

Αν και τα προβλήματα της airBaltic προϋπήρχαν του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποίησε ότι η άνοδος των τιμών καυσίμων ασκεί πρόσθετες πιέσεις στη ρευστότητα της εταιρείας, σημειώνοντας ότι είχε «αντισταθμίσει μόλις περίπου το 10% της κατανάλωσης καυσίμων για το 2026».

Η λετονική κυβέρνηση εξασφάλισε την Πέμπτη το δάνειο για την αεροπορική εταιρεία.

Με πληροφορίες από Politico