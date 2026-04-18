Θετικές εξελίξεις, ρητορικοί… ελιγμοί, αλλά και προειδοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη χθεσινή απόφαση της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω της διαδρομής που έχουν ορίσει οι ιρανικές αρχές, για όσο διάστημα θα διαρκεί η εκεχειρία, η οποία εκπνέει στις 26 Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Τι λέει η Τεχεράνη

Προειδοποιήσεις – στην αντίθεση κατεύθυνση – υπήρξαν και από την Τεχεράνη, όσον αφορά το Ορμούζ. Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.