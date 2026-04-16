Η τολμηρή «ανάβαση» του άνδρα στη Σφαίρα του Λας Βέγκας προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών.

Η περίφημη Σφαίρα του Λας Βέγκας αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των τουριστών. Συνήθως αυτό που προσελκύει το ενδιαφέρον είναι τα εντυπωσιακά σκηνικά που προβάλλονται στα LED της Σφαίρας.

Αυτό το οποίο όμως δεν περίμενε να δει κανείς είναι ένας άνδρας να την σκαρφαλώνει με ευκολία και να στέκεται στην κορυφή της. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, διακρίνεται ο άνδρας να ανεβαίνει στην MSG Sphere, η οποία έχει ύψος 112 μέτρων, όσο δηλαδή ένα κτήριο 40 ορόφων.

Το τι οδήγησε τον άνδρα να σκαρφαλώσει στην κορυφή του θόλου προκάλεσε εύλογα την απορία των περαστικών, με ορισμένους να εκτιμούν ότι πρόκειται για κάποιου είδους διαφημιστικό ή challenge, ενώ άλλοι το αποδίδουν σε απλή «τρέλα».

