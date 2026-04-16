Η επίδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεκίνο έχει θέσει για το 2026 τον χαμηλότερο αναπτυξιακό στόχο των τελευταίων δεκαετιών.

Η κινεζική οικονομία κατέγραψε επιτάχυνση της ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 5% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών και ενισχυόμενο κυρίως από την ισχυρή πορεία των εξαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, ο ρυθμός ανάπτυξης βελτιώθηκε από το 4,5% του προηγούμενου τριμήνου, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των οικονομολόγων για 4,8%.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεκίνο έχει θέσει για το 2026 τον χαμηλότερο αναπτυξιακό στόχο των τελευταίων δεκαετιών, μεταξύ 4,5% και 5%, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις από την υποτονική εγχώρια ζήτηση και τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη θετική εικόνα στο συνολικό ΑΕΠ, τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική ανάπτυξη παραμένει άνιση. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, επιβραδυνόμενες από το 2,8% του Φεβρουαρίου και υπολείπονται των εκτιμήσεων της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταποίηση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές αυξήθηκαν κατά 1,7% στο πρώτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ενώ ο κλάδος ακινήτων συνέχισε να πιέζεται, με τις επενδύσεις στον τομέα να υποχωρούν κατά 11,2%.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,7% στο πρώτο τρίμηνο σε όρους δολαρίου, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από τις αρχές του 2022. Ωστόσο, η δυναμική αυτή εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος μεταφορών και ενέργειας, επιβαρύνοντας το παγκόσμιο εμπόριο.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως και οικονομία με ισχυρή εξαγωγική εξάρτηση, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις ανατιμήσεις της ενέργειας. Ήδη, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν τον Μάρτιο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, ένδειξη ότι το ενεργειακό κόστος αρχίζει να μεταφέρεται στη βιομηχανία.

Παρά την καλύτερη του αναμενομένου ανάπτυξη, οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν ότι το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ασταθές, με τη στατιστική υπηρεσία να κάνει λόγο για «οξεία ανισορροπία» μεταξύ ισχυρής παραγωγής και ασθενούς ζήτησης. Το γεγονός αυτό διατηρεί ανοιχτά τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες, καθώς η κινεζική οικονομία συνεχίζει να εξαρτάται δυσανάλογα από το εξωτερικό εμπόριο.