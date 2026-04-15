Οι δρόμοι της βόρειας Τεχεράνης πλημμύρισαν με εύπορους Ιρανούς το πρωί της Τετάρτης, οι οποίοι συνεχίζουν να συναντιούνται σε υπαίθρια καφέ, να γυμνάζονται και να αθλούνται.

Οι εικόνες του Reuters, απέχουν πολύ από τις σκηνές των σκληρών βομβαρδισμών των προηγούμενων ημερών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, πολλοί είναι επιφυλακτικοί, περιμένοντας νέα για την ειρήνη.

«Δεν μπορώ να πω ότι ζούμε φυσιολογικά αλλά δεν είναι πολύ άσχημα», λέει μία 28χρονη Ιρανή εργαζόμενη στον τομέα IT. Πρόσθεσε όμως πως «ο ήχος του πολέμου, ο ήχος των βομβών, ναι, φυσικά φοβόμαστε αλλά προσπαθούμε να παραμένουμε ήρεμοι, και ελπίζουμε σε ημέρες ειρήνης».

«Για πάνω από δύο μήνες, έχει διακοπεί η σύνδεση στο ίντερνετ στη χώρα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, η σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο έχει διακοπεί, δεν έχουμε τρόπο να επικοινωνήσουμε με τις οικογένειες μας εκτός χώρας» είπε μία άλλη κάτοικος της Τεχεράνης στην Olivia Zollino του Reuters.

Ένας άλλος κάτοικος της Βόρειας Τεχεράνης επισήμανε την δυσμενή οικονομική κατάσταση για τους κατοίκους του Ιράν. «Η εργασία, οι επιχειρήσεις των Ιρανών έχουν διαταραχθεί λόγω του πολέμου. Πληρώνουμε τα πάντα με δικά μας χρήματα».

