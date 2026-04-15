Μετά την επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν σε δεύτερη ένοπλη επίθεση στην Τουρκία, μέσα σε δύο 24ωρα.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο στην κεντρική Τουρκία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Τέσσερις από τους τραυματίες υποβάλλονταν σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ. Οι γονείς έσπευσαν στο σχολείο στην περιοχή Ονικισουμπάτ όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες αναφορές για ένοπλη επίθεση, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

{https://x.com/Nexus_osintx/status/2044382579067879672}

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής στο σχολείο.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2044387008739422363}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες σε γυμνάσιο της Τουρκίας, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 14χρονος ένοπλος έφτασε στο σχολείο με όπλα που πιστεύεται ότι ανήκουν στον πατέρα του, έναν συνταξιούχο αστυνομικό, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμανμάρας. Μαζί του είχε πέντε πυροβόλα όπλα και επτά γεμιστήρες.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο ενώ αρχικά δνε ήταν σαφές αν ο 14χρονος σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε.

Η επίθεση σημειώθηκε μια ημέρα αφότου 16 άνθρωποι, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε άλλο γυμνάσιο στην κοντινή επαρχία Σανλιούρφα. Ο δράστης αργότερα αυτοκτόνησε. Μέχρι αυτή την εβδομάδα, οι πυροβολισμοί σε σχολεία ήταν σπάνιοι στην Τουρκία.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT αναγνώρισε τον τελευταίο δράστη ως τον Ισά Αράς Μερσινλί και δήλωσε ότι ο πατέρας του κρατείται για ανάκριση. Οι τουρκικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση στη μετάδοση «τραυματικών» εικόνων από τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας τα ΜΜΕ να περιορίσουν την κάλυψη σε δηλώσεις αξιωματούχων.

{https://x.com/washington_EY/status/2044410412423082424}

Περισσότερα σε λίγο...