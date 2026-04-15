Η Δημοτική Κατασκήνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στη Ραφήνα ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της και να υποδεχτεί τα παιδιά των δημοτών για ένα υπέροχο κατασκηνωτικό καλοκαίρι! Πρόκειται για μια δωρεάν παροχή προς όλους τους δικαιούχους του προγράμματος. Η δυνατότητα φιλοξενίας στην κατασκήνωση δίδεται σε όλα τα παιδιά, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των παιδιών στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του καλοκαιριού 2026, αρχίζει τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2012 έως και 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να υποβάλλουν άμεσα τις αιτήσεις τους. Στη σελίδα του δήμου (dad.gr) θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά των Αιτήσεων και τα Κριτήρια Μοριοδότησης. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: dad.gr. Ο σύνδεσμος των αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2026:

⦁ 1η Περίοδος: 22 Ιουνίου – 3 Ιουλίου

⦁ 2η Περίοδος: 6 Ιουλίου – 17 Ιουλίου

⦁ 3η Περίοδος: 20 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

⦁ 4η Περίοδος: 3 Αυγούστου – 14 Αυγούστου

Πληροφορίες και Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

⦁ Τηλεφωνικά:210-9712955

⦁ Μέσω Email: ⦁ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τον συντονισμό του κατασκηνωτικού προγράμματος έχει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδικών Σταθμών και Παιδικών Δράσεων, Ευάγγελος Μπούρης και η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, δήλωσε: «Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2026 βρίσκεται στην τελική ευθεία διαμόρφωσής του! Καλούμε όλους τους δικαιούχους να προβούν στην κατάθεση αιτήσεων με στόχο τα παιδιά τους να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο περιπέτεια, φιλία και διασκέδαση. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, η διοίκησή μας έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα δράσεων, το οποίο στοχεύει, όχι μόνο στη ψυχαγωγία των παιδιών, αλλά και στην ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας»!

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος κ. Μπούρης, σημείωσε: «Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 έχει διαμορφωθεί σε τέσσερεις περιόδους που έχουν σχεδιαστεί για τα παιδιά μας με βασικό στόχο να ζήσουν στο φυσικό περιβάλλον της Κατασκήνωσής μας στη Ραφήνα μοναδικές στιγμές, γεμάτες παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες και αμέτρητες χαρές».