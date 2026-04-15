«Το τέλος του πολέμου είναι πολύ κοντά», διαμηνύει ο Τραμπ - Αποκλεισμένα στα λιμάνια ιρανικά τάνκερς

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε με επιτυχία την επιβολή αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται. Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή, μία ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οποιοδήποτε ιρανικό πολεμικό πλοίο πλησιάσει τον αποκλεισμό θα καταστραφεί με ένα «γρήγορο και βίαιο» χτύπημα.
Την ώρα που το Πακιστάν επιχειρεί να φέρει τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ένας δεύτερος γύρος «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες». Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ζήτημα που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αποτελεί βασικό σημείο εμπλοκής. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει διευκρινίσει τι θα συμβεί μετά τη λήξη της εκεχειρίας στις 22 Απριλίου.
Την ίδια στιγμή, ο Λίβανος και το Ισραήλ πραγματοποίησαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον τις πρώτες απευθείας διπλωματικές συνομιλίες εδώ και δεκαετίες, ενώ σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ συγκλονίζουν τον νότιο Λίβανο.
Στις συνομιλίες συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις απευθείας συνομιλίες και δεν θα δεσμευτεί από οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από αυτές, δήλωσε στο Associated Press υψηλόβαθμο μέλος του πολιτικού της συμβουλίου.
Βανς: O πρόεδρος επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία τύπου Τραμπ» με το Ιράν07:26:36
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επιτύχει μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν.
Ο Βανς ανέφερε στο κοινό, σε εκδήλωση της Turning Points USA στην Αθήνα της Τζόρτζια, ότι οι διαπραγματευτές «σημείωσαν τεράστια πρόοδο» στο Πακιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Τόνισε ωστόσο ότι ο Τραμπ δεν επιδιώκει μια «μικρή συμφωνία» με το Ιράν, αλλά θέλει να πετύχει μια «τραμπικού τύπου μεγάλη συμφωνία».
Ο Βανς επισήμανε επίσης ότι υπάρχει βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών: «Δεν πρόκειται να λύσεις αυτό το πρόβλημα μέσα σε μία νύχτα», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.
CENTCOM: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια ισχύει για πλοία όλων των χωρών07:18:06
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν».
AP: Ο αμερικανικός στρατός θα προχωρήσει στον αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν07:15:38
Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξήγησε ότι η στρατηγική προβλέπει την επιτήρηση πλοίων που υπόκεινται στον αποκλεισμό.
Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο στρατός δεν βασίζεται μόνο στους αυτοματοποιημένους φάρους εντοπισμού που υποχρεούνται να φέρουν όλα τα εμπορικά πλοία (AIS) για να διαπιστώσει ότι τα πλοία προέρχονται από ιρανικό λιμάνι, αλλά δεν διευκρίνισε ποιες ενέργειες θα ακολουθούσε ο στρατός σε περίπτωση που απαιτούνταν κατάληψη πλοίου.
Η ιταλική κυβέρνηση ανέστειλε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ07:08:05
Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ιταλική κυβέρνηση ανέστειλε την αυτόματη ανανέωση συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ και Πάπα07:04:56
Σε δήλωσή του, στο Truth Social ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον».
Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, στράφηκε εκ νέου κατά του Πάπα Λέοντα, ζητώντας του να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Ιράν.
«Θα μπορούσε κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Πολεμικό Ναυτικό ΗΠΑ: Οκτώ δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να αλλάξουν ρότα07:01:19
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανάγκασε 8 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν να επιστρέψουν πίσω στα λιμάνια μετά την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.
Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν «είναι πολύ κοντά στο τέλος του»06:59:13
Σε αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από συνέντευξη που μαγνητοσκόπησε για την εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για τον πόλεμο με το Ιράν:
«Νομίζω ότι πλησιάζει στο τέλος του, ναι. Δηλαδή, το βλέπω ως κάτι πολύ κοντά στο τέλος του».
«Αν αποχωρούσα αυτή τη στιγμή, θα τους έπαιρνε 20 χρόνια να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία».
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μίλησει για αμερικανική νίκη στο Ιράν ήδη από τις πρώτες λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου - ακόμη κι ενώ η πραγματικότητα επί του πεδίου αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.
Η πλήρης συνέντευξη αναμένεται να μεταδοθεί από το πρωί της Τετάρτης.