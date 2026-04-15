«Το τέλος του πολέμου είναι πολύ κοντά», διαμηνύει ο Τραμπ - Αποκλεισμένα στα λιμάνια ιρανικά τάνκερς

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι η πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εδώ και δεκαετίες υπήρξε «παραγωγική» και θα συνεχιστεί με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε με επιτυχία την επιβολή αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται. Η Τεχεράνη απείλησε με πλήγματα σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή, μία ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οποιοδήποτε ιρανικό πολεμικό πλοίο πλησιάσει τον αποκλεισμό θα καταστραφεί με ένα «γρήγορο και βίαιο» χτύπημα.

Την ώρα που το Πακιστάν επιχειρεί να φέρει τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ένας δεύτερος γύρος «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες». Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ζήτημα που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αποτελεί βασικό σημείο εμπλοκής. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει διευκρινίσει τι θα συμβεί μετά τη λήξη της εκεχειρίας στις 22 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, ο Λίβανος και το Ισραήλ πραγματοποίησαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον τις πρώτες απευθείας διπλωματικές συνομιλίες εδώ και δεκαετίες, ενώ σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ συγκλονίζουν τον νότιο Λίβανο.

Στις συνομιλίες συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις απευθείας συνομιλίες και δεν θα δεσμευτεί από οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από αυτές, δήλωσε στο Associated Press υψηλόβαθμο μέλος του πολιτικού της συμβουλίου.

