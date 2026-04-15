Ένας άνδρας κέρδισε αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ σε φιλανθρωπική κλήρωση.

Ο Άρι Χοντάρα, μηχανικός και λάτρης της τέχνης, έμαθε την Τρίτη ότι είναι ο μεγάλος νικητής της λαχειοφόρου, όταν απάντησε σε βιντεοκλήση από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι.

«Πώς ξέρω ότι δεν είναι φάρσα;» ρώτησε ο 58χρονος όταν του ανακοινώθηκε ότι είναι ο νέος ιδιοκτήτης του έργου του Ισπανού δημιουργού.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι πουλήθηκαν περισσότερα από 120.000 εισιτήρια των 100 ευρώ το καθένα, συγκεντρώνοντας περίπου 11 εκατ. ευρώ για την έρευνα σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η κλήρωση αποτέλεσε την τρίτη διοργάνωση της φιλανθρωπικής λαχειοφόρου αγοράς «1 Picasso for 100 euros», η οποία ιδρύθηκε το 2013.

Το φετινό έπαθλο ήταν το έργο Tête de Femme («Κεφάλι Γυναίκας»), ένα πορτρέτο γκουάς σε χαρτί, φιλοτεχνημένο στο χαρακτηριστικό ύφος του Πικάσο. Απεικονίζει τη σύντροφο και μούσα του, τη Γαλλίδα σουρεαλίστρια καλλιτέχνιδα Ντόρα Μάαρ.

«Έμεινα έκπληκτος, αυτό ήταν όλο», δήλωσε ο Χοντάρα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοπράτες μετά την κλήρωση. «Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις… Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί με ενδιαφέρει πολύ η ζωγραφική και αυτά είναι σπουδαία νέα για μένα».

Ο λαχνός του Χοντάρα είχε τον αριθμό 94.715. Όπως είπε, τον αγόρασε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού πληροφορήθηκε τυχαία για τον διαγωνισμό.

Τη διοργάνωση της κλήρωσης ανέλαβε η Γαλλίδα δημοσιογράφος Περί Κοσέν, με τη στήριξη της οικογένειας και του ιδρύματος Πικάσο.

Όπως ανέφερε, ήταν «εξαιρετικό» το γεγονός ότι ο νικητής ζει στο Παρίσι, παρότι εισιτήρια πωλήθηκαν σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως.

«Θα είναι πολύ εύκολο για εμάς να παραδώσουμε τον πίνακα, οπότε είμαστε χαρούμενοι», είπε.

Η πόλη είναι επίσης εκεί όπου ο Πικάσο έζησε και εργάστηκε για μεγάλο μέρος της ζωής του, ενώ χιλιάδες έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και γλυπτά του εκτίθενται στα μουσεία της.

Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί στην Opera Gallery, ιδιοκτήτρια του έργου, ενώ τα υπόλοιπα ποσά θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ της Γαλλίας.

«Η πρωτοβουλία Picasso αποτελεί ένα ακόμη λιθαράκι ώστε μια μέρα το Αλτσχάιμερ να είναι απλώς μια κακή ανάμνηση», δήλωσε ο επικεφαλής του ιδρύματος, Ολιβιέ ντε Λαντουσέτ, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Στην πρώτη κλήρωση πίσω το 2013, κέρδισε ένας 25χρονο; Αμερικανός από την Πενσιλβάνια, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη διατήρηση της λιβανέζικης πόλης Τύρου, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Τη δεύτερη διοργάνωση, το 2020, κέρδισε μια 58χρονη Ιταλίδα λογίστρια, όταν ο γιος της της αγόρασε λαχνό ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα έσοδα διατέθηκαν σε έργα υγιεινής σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.

Πηγή: BBC