Η Ευρώπη επιταχύνει την επεξεργασία σχεδίου για τη λειτουργία του NATO χωρίς τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη εργάζεται ενεργά πάνω σε εφεδρικό σχέδιο για τη διατήρηση της αμυντικής της ικανότητας σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές.

Αξιωματούχοι που εργάζονται πάνω σε αυτό το σχέδιο, το οποίο ορισμένοι αποκαλούν «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προωθήσουν περισσότερους Ευρωπαίους σε ηγετικές θέσεις της Συμμαχίας και να συμπληρώσουν τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό με δικό τους.

Η εκπόνηση του σχεδίου ξεκίνησε πέρυσι και επιταχύνθηκε μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσάρτηση της Γροιλανδίας, καθώς και την κριτική του προς τους συμμάχους επειδή «δεν συνέβαλαν στον πόλεμο κατά του Ιράν».

Το σχέδιο κέρδισε έδαφος, αφού έλαβε την υποστήριξη της Γερμανίας, η οποία επί μακρόν αντιτάχθηκε στην ιδέα μιας αυτόνομης προσέγγισης.

Το ιδανικό σενάριο για την Ευρώπη είναι να παραμείνουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και τα αμυντικά καθήκοντα να μεταφερθούν σταδιακά στους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη σκοπεύει επίσης να αυξήσει την παραγωγή όπλων στους τομείς όπου υστερεί.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι «η Ευρώπη προετοιμάζει δικά της αμυντικά μέτρα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι μέσω σχεδίων έκτακτης ανάγκης εξετάζονται τρόποι εξασφάλισης όχι μόνο συμβατικής άμυνας αλλά και πυρηνικής αποτροπής που θα αντικαταστήσει την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα.

Η WSJ σημειώνει επίσης ότι «οι βασικές θέσεις διοίκησης του ΝΑΤΟ που κατέχονται από Ευρωπαίους αυξάνονται σταθερά και οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες θα ηγούνται από ευρωπαϊκές δυνάμεις».

Ο Τζέιμς Φόγκο, πρώην ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στην WSJ: «Η ευρωπαϊκοποίηση του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν πολλούς ικανότατους αξιωματικούς και ηγέτες», προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι μπορούν. Πρέπει να επενδύσουν πιο γρήγορα και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνατότητές τους».

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν στο πλευρό μας και δεν θα είναι ποτέ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social Τραμπ συνέχισε την κριτική του προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με αφορμή τη μη παροχή στήριξης σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν στο πλευρό μας και δεν θα είναι ποτέ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από asiae.co.kr, tasnim