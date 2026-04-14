Αμετάβλητη η κορυφή της λίστας με τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια.

Στο αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ- Τζάκσον της Ατλάντα παρέμεινε το πιο πολυσύχναστο παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε σήμερα, Τρίτη στη δημοσιότητα.

Το 2025 η αεροπορική κίνηση σημείωσε σημαντική αύξηση, αλλά φέτος, λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τα αεροπορικά ταξίδια.

Παγκοσμίως, εκτιμάται οι επιβάτες πτήσεων έφτασαν στα 9,8 δισεκατομμύρια πέρυσι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI). Ο αριθμός αυτός αποτελεί αύξηση 3,6% από το 2024 και αντιπροσωπεύει άνοδο 7,3% σε σύγκριση με το προ πανδημίας επίπεδο του 2019.

Το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα παρέμεινε στην κορυφή, καθώς από εκεί πέρασαν 106,3 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Αν και πρόκειται για εντυπωσιακό νούμερο, αποτελεί μείωση μείωση 1,6% από το 2024 και σχεδόν 4% από το 2019. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι στην κορυφή της επιβατικής κίνησης τα 27 από τα τελευταία 28 χρόνια, αφού μόνο 2020 έπεσε από πρώτη θέση.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι κράτησε τη δεύτερη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ είναι στην κορυφή σε ό,τι αφορά τους διεθνείς επιβάτες. Το αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο ανέβηκε μία θέση και είναι τρίτο. Τα αεροδρόμια Ντάλας Φορτ Γουόρθ και Πουντόνγκ στη Σανγκάη συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πώς ο πόλεμος και η παγκόσμια αβεβαιότητα θα επηρεάσει την αεροπορική κίνηση, δήλωσε στο CNN ο γενικός διευθυντής του ACI. Τζάστιν Ερμπάτσι. Αλλά, όσο περισσότερο κρατήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο ευρύτερες να είναι οι συνέπειες.

«Αν συνεχίσει πολύ περισσότερο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιέσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων, κάτι που θα έχει αντίκτυπο στις διαδρομές που επιλέγουν να πετάξουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν η κρίση συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, θα έχει επίσης αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και την πληθωρισμό και ενδέχεται να επηρεάσει την τάση των ανθρώπων να πετούν, ή το πού πετάνε, ή το πώς», συμπλήρωσε, αλλά υπογράμμισε πως προς το παρόν η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή.

Τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση το 2025