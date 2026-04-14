Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ως «νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι», καλώντας παράλληλα σε πραγματιστικές και φιλικές σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση.

Μιλώντας δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την κυβέρνηση Μαγιάρ, σε αντίθεση με το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε επί της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

«Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε με την Ουγγαρία», δήλωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να οικοδομήσουν σχέσεις βασισμένες στη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

{https://x.com/vioryvideo/status/2044060610220941423}

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο αγωγός Druzhba, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές και βρέθηκε στο επίκεντρο τριβών μεταξύ των δύο χωρών, αναμένεται να αποκατασταθεί έως τα τέλη Απριλίου. «Όχι πλήρως, αλλά αρκετά ώστε να λειτουργεί», διευκρίνισε.

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τον συμβολισμό της συγκυρίας: «Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Απριλίου. Την ίδια ημέρα, στην Ουκρανία γιορτάσαμε το Πάσχα, τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ συμβολικό».

Με πληροφορίες του Guardian