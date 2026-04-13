«Ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των Στενών του Ορμούζ»

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, καθώς οι ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσουν από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νομικό καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας είναι φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», μετέδωσε το IRIB επικαλούμενο τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια των Στενών και «πλοία που συνδέονται με τον εχθρό δεν έχουν και δεν θα έχουν το δικαίωμα διέλευσης από το Ορμούζ», αναφέρει η δήλωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Άλλα πλοία θα επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Ιράν, προσθέτει η δήλωση.

«Επίσης, δεδομένων των συνεχιζόμενων απειλών του εχθρού κατά του ιρανικού έθνους και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των Στενών του Ορμούζ», μετέδωσε το κρατικό δίκτυο.

«Η εγκληματική επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην κίνηση πλοίων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία», ανέφερε.

Αν απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών, «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera