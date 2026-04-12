Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Οι δηλώσεις των πολιτικών αφού ψήφισαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα του σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Όρμπαν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

«Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα στήριξη! Συνεχίζουμε. Ας ψηφίσουμε Fidesz σήμερα! Κανείς δεν πρέπει να μείνει σπίτι! Εμείς αποφασίζουμε για την τύχη της Ουγγαρίας. Ψηφίστε για ασφάλεια, ψηφίστε Fidesz! Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πρέπει να βγω έξω και να ψηφίσω. Υπάρχει μόνο μία σίγουρη επιλογή. Μόνο Fidesz!» έγραψε σε αναρτήσεις του στα social.

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

«Έχω ήδη ψηφίσει. Ψηφίστε και εσείς, και παρακαλώ ενθαρρύνετε όλους τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους σας να το κάνουν! Κάθε ψήφος μετράει, θα υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες όπου τα αποτελέσματα θα εξαρτώνται από μερικές ψήφους. Ελάτε να αλλάξουμε μαζί το σύστημα, να γράψουμε ιστορία μαζί! Ο Θεός να ευλογεί την Ουγγαρία! Ψήφισα ήδη για την αλλαγή του συστήματος. Διακυβεύεται η τύχη της χώρας μας, το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας!» έγραψε από την πλευρά του, ο Μαγιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλληλοκατηγορούνται για νοθεία

Πάντως, έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνοδεύει τις κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογικές παρατυπίες πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πρόκληση της 16ετούς θητείας του, καθώς ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του, Tisza, εμφανίζονταν να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη της Κυριακής.

Ειδικοί εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να αμφισβητηθεί δικαστικά, ανεξαρτήτως νικητή.