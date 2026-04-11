Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη.

Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα για να παρακολουθήσουν μέσα σε κλίμα κατάνυξης την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

Δείτε την τελετή από τα Ιεροσόλυμα:

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το 'Αγιο Φως.

Η πτήση, αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας περίπου στις 18:30 και από εκεί το Άγιο Φως θα μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα.