Μήνυμα ζωής, ελπίδας και ειρήνης στέλνει η άφιξη του Αγίου Φωτός στην καρδιά της Βηρυτού, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Οι Ελληνορθόδοξοι πιστοί του Λιβάνου συγκεντρώθηκαν με συγκίνηση καθώς το Άγιο Φως, σύμβολο αγάπης και σταθερότητας, κατάφερε να φτάσει σε μια πόλη που δοκιμάζεται από τις πρόσφατες συγκρούσεις.

Στο κέντρο της πόλης, κοντά στο χαρακτηριστικό ρολόι, οι πιστοί κατευθύνονται προς τον Καθεδρικό Ελληνορθόδοξο Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου τελείται η Αναστάσιμη ακολουθία.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν, υπήρχε έντονη αβεβαιότητα για το αν το Άγιο Φως θα καταφέρει να φτάσει στην εμπόλεμη περιοχή, ιδιαίτερα μετά τις σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές σε κοντινές περιοχές.

Ωστόσο, η άφιξή του θεωρείται από τους πιστούς ένα ισχυρό μήνυμα πίστης και, όπως ανέφεραν τοπικοί ιερείς, ακόμη και ένα «θαύμα» μέσα στις δύσκολες συγκυρίες.

Υπό τους ήχους του «Χριστός Ανέστη», οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια, προσευχόμενοι για την προστασία της χώρας και του λαού της.

Πηγή ΕΡΤ