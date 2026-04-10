Ο Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε την Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και να γίνει ο ηθικός ηγέτης σε έναν τόσο ταραγμένο κόσμο.

Την πλατφόρμα για την Ευρώπη του αύριο παρουσίασε ο Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι «η πρόκληση της Ευρώπης είναι να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει σε μια σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο».

Οι δηλώσεις του, σύμφωνα με το Politico, έγιναν στο φόρουμ European Pulse του Politico στη Βαρκελώνη, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε «οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία και η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να βγει μπροστά για να καλύψει αυτό το κενό. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης που θα πρέπει να ακολουθήσει η υπόλοιπη ΕΕ».

«Υπάρχουν στοιχεία του ισπανικού μοντέλου που λειτουργούν: είναι δυνατόν να αναπτυχθείς και να δημιουργήσεις σταθερή απασχόληση, να διανείμεις τον πλούτο και επίσης να προστατεύσεις το περιβάλλον χωρίς να θυσιάσεις το ένα προς όφελος του άλλου», δήλωσε.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι, από τότε που προσχώρησε στο ευρωπαϊκό μπλοκ πριν από τέσσερις δεκαετίες, η Ισπανία δεν έγινε μόνο μια εδραιωμένη δημοκρατία με μια αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά και πρωτοπόρος σε τομείς όπως η ενέργεια και το κλίμα. Επέδειξε ως παράδειγμα τη μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Μαδρίτη: παράγοντας σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, η χώρα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να πληγεί από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκός στρατός - Όχι στη συνεργασία με το Ισραήλ

Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε η Ευρώπη να θωρακίσει την άμυνά της με κοινά έργα, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, ενώ είπε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει σταθερές ηθικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο Σάντσεθ είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Βρυξέλλες να αναστείλουν τη συμφωνία συνεργασίας τους με το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «κατάφωρη» περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος»

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κοιτάζουν από την άλλη πλευρά, να είναι απορροφημένοι στον εαυτό τους», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. «Θέλουν να συμμετέχουν στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αισθάνεται μεγαλύτερη περηφάνια για τα επιτεύγματά της και απέκρουσε τα ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν ότι το μπλοκ «έχει χάσει την επαφή του ή μένει πίσω».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, τον μεγαλύτερο αριθμό δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα πιο ισχυρά περιβαλλοντικά πρότυπα και τους ασφαλέστερους δρόμους. «Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος» είπε με νόημα.

Ο Σάντσεθ είπε ότι η Ευρώπη αξίζει να είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της, αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει».

«Έχουμε τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο, τις αρχές, τις αξίες», είπε. «Το μόνο που μας λείπει είναι η τόλμη να φανταστούμε πόσο μακριά θα μπορούσαμε να φτάσουμε ή πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε μαζί».

