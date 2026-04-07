Η δήλωση του Βανς που έκανε πολλούς να εικάσουν πιθανό χτύπημα με πυρηνικά όπλα στο Ιράν.

Μια δήλωση του Τζ. Ντ. Βανς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουγγαρία, δημιούργησε εικασίες για την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων από τις αμερικανικές δυνάμεις, στο Ιράν. Κάτι που έσπευσε να διαψεύσει ο Λευκός Οίκος.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε μία απάντηση από το Ιράν - είτε θετική, είτε αρνητική - έως τις 20:00 απόψε», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ που εκπνέει στις 03:00 ξημερώματα Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

«Ελπίζω να δώσουν τη σωστή απάντηση. Γιατί αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι ένας κόσμος που το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ρέουν ελεύθερα, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να θερμαίνουν το σπίτι τους και να πηγαίνουν στη δουλειά. Αυτό δεν θα γίνει να γίνει αν οι Ιρανοί εμπλέκονται σε ενέργειες οικονομικής τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Οπότε, πρέπει να ξέρουν ότι έχουμε εργαλεία που μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν συμπεριφορά», προειδοποίησε ο Βανς.

Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε» αν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, έκανε πολλούς να εικάσουν πως ο Βανς αναφερόταν στη χρήση πυρηνικών όπλων.

«Ο Τζ. Ντ. Βανς επιμένει στη νέα ανάρτηση του Τραμπ που απειλή ότι “ένας ολόκληρος πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε” και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ανάρτηση σε λογαριασμό του X που συνδέεται με την Κάμαλα Χάρις.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να απορρίψει αυτές τις εικασίες. «Κυριολεκτικά, τίποτα από όσα λέει εδώ ο αντιπρόεδρος δεν το “υπαινίσσεται” αυτό, απόλυτοι γελωτοποιοί», ήταν η απάντηση από έναν εκ των λογαριασμών του Λευκού Οίκου στην ίδια πλατφόρμα.

Όμως, η συζήτηση στα social media αναδεικνύει την ανησυχία ενόψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει το CNN.

