Ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει στις 19 Μαρτίου δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία.

Για δεύτερη φορά η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής συμμετέχοντας στην υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γινεί γνωστά, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε μη επανδρωμέο αερόχημα (UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στηναποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας,έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της.