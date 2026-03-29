Σκηνές πανικού εξελίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Ντέρμπισαϊρ της Αγγλίας.

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.

Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.

Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ σε ανακοίνωσή της δήλωσε πως «η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Θέλουμε πληροφορίες από οποιονδήποτε είδε ένα μαύρο Suzuki Swift να οδηγεί στο Ντέρμπι περίπου την ώρα του συμβάντος».

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Παρόλο που γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ανησυχητικό συμβάν, θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό».

