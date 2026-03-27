Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά αρκετών χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της Οδηγίας για το European Single Access Point (ESAP), ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλες τις δημόσιες οικονομικές και εταιρικές πληροφορίες των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με απλά λόγια, το ESAP θα λειτουργεί σαν μια ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα όπου οι επενδυτές θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα οικονομικά στοιχεία, εκθέσεις, δημοσιοποιήσεις και άλλες πληροφορίες για εταιρείες από όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι πληροφορίες θα είναι σε κοινή μορφή και με συγκεκριμένα δεδομένα, ώστε να μπορούν να συγκρίνονται εύκολα μεταξύ εταιρειών και χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά αρκετών χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, επειδή δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την προθεσμία της 10ης Ιανουαρίου 2026. Τα κράτη έχουν τώρα δύο μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αλλιώς μπορεί να ακολουθήσει επόμενο στάδιο με αυστηρότερες κυρώσεις.

Η πλατφόρμα ESAP θα εφαρμοστεί σταδιακά. Από τον Ιούλιο του 2026 θα αρχίσουν οι πρώτες εταιρείες να στέλνουν τις πληροφορίες τους στο σύστημα, ενώ τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν όλο και περισσότερα δεδομένα, που συνολικά θα φτάσουν περίπου 200 διαφορετικά σύνολα πληροφοριών από περίπου 50 ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική για την Ελλάδα για αρκετούς λόγους. Πρώτον, οι ελληνικές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα οι μικρότερες – θα αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή σε ευρωπαίους και διεθνείς επενδυτές, επειδή τα στοιχεία τους θα είναι εύκολα προσβάσιμα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να βρουν πιο εύκολα χρηματοδότηση και επενδυτές.

Δεύτερον, μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό χρηματιστήριο και γενικά την ελληνική κεφαλαιαγορά, γιατί οι επενδυτές θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για ελληνικές εταιρείες και θα μπορούν να τις συγκρίνουν με εταιρείες από άλλες χώρες.

Τρίτον, η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη επιχειρήσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν μεγάλο μέρος της οικονομίας, αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.