Μετά το πρόσφατο φιάσκο με την γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν στην Αυστραλία και το άσυλο που ζήτησαν ποδοσφαιρίστριες στη χώρα.

Το Ιράν απαγόρευσε στις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους του να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρεί εχθρικές, επικαλούμενο κινδύνους για τους αθλητές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που έχουν κηρύξει Ισραήλ και ΗΠΑ.

Το υπουργείο Αθλητισμού δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια αθλητών και παραγόντων.

«Η παρουσία εθνικών ομάδων και συλλόγων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και αδυνατούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Ιρανών αθλητών και μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας», ανέφερε.

Οι αρχές έδωσαν εντολή στους αξιωματούχους του ποδοσφαίρου να ειδοποιήσουν την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου να μεταφέρει τους αγώνες αλλού.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από το φιάσκο με την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου και όλα όσα ακολούθησαν με τις αιτήσεις ασύλου από ποδοσφαιρίστριες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews