Ο αριθμός των πυρηνικών όπλων που έχουν αναπτυχθεί και είναι έτοιμα για χρήση αυξήθηκαν σημαντικά τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση Nuclear Weapons Ban Monitor της ΜΚΟ Norwegian People's Aid (NPA) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

Συνολικά, εννέα κράτη κατέχουν ατομικό όπλο: η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Στις αρχές του 2026, είχαν στην κατοχή τους 12.187 πυρηνικές κεφαλές, μειωμένες κατά 144 σε σχέση με τις αρχές του 2025. Ομως ο αριθμός των διαθέσιμων πυρηνικών κεφαλών αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, για να φθάσει τις 9.745 τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση.

Με το οπλοστάσιο αυτό, ο κόσμος έχει στην κατοχή του 135.000 πυρηνικές κεφαλές της ισχύος της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στην Χιροσίμα το 1945, σκοτώνοντας 140.000 ανθρώπους.

Και το 40% των κεφαλών αυτών, δηλαδή 4.012, ήταν τοποθετημένες στα τέλη του 2025 σε βαλλιστικούς πυραύλους σε σιλό, σε κινητούς εκτοξευτές, σε υποβρύχια ή σε βάσεις βομβαρδιστικών αεροσκαφών - μία αύξηση κατά 108 σε σχέση με το 2024.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η συνεχιζόμενη ετήσια αύξηση του αριθμού των τοποθετημένων κεφαλών συνιστά ανησυχητική εξέλιξη που αυξάνει τους κινδύνους ταχείας κλιμάκωσης, σφαλμάτων αξιολόγησης και ακούσια χρήσης», προειδοποιεί ο Hans Kristensen, ένας από τους βασικούς συντελεστές της έκθεσης, διευθυντής του Nuclear Information Project στην FAS.

«Αυτό καθιστά τον κόσμο πιο επικίνδυνο για όλους μας», τονίζει σε ανακοίνωση της η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Οπλων (ICAN), οργάνωση-ομπρέλα στην οποία ανήκουν τα NPA και FAS.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε μία συγκυρία κλιμάκωσης των συρράξεων στην Ευρώπη, την Ασία και την Μέση Ανατολή, στις οποίες συμμετέχουν ορισμένες φορές και κράτη που κατέχουν πυρηνικά όπλα.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης «η αποσάθρωση του ισχύοντος καθεστώτος αφοπλισμού, μη διασποράς και ελέγχου των εξοπλισμών», κυρίως με την εκπνοή τον περασμένο μήνα της συνθήκης New Start, της τελευταίας συνθήκης που είχε συνομολογηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις δύο βασικές πυρηνικές δυνάμεις.

Παράλληλα, οι πυρηνικές δυνάμεις επενδύουν μαζικά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των οπλοστασίων τους. Και 33 κράτη, τα επονομαζόμενα «υπό την ομπρέλα» συμμαχικών χωρών που κατέχουν πυρηνικά όπλα, «υποστηρίζουν ενεργά και ενισχύουν αυτές τις πολιτικές», επισημαίνει η έκθεση.

«Τα κράτη που ισχυρίζονται ότι τα πυρηνικά όπλα εγγυώνται την ασφάλειά τους, κυρίως στην Ευρώπη, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει καταφύγιο κάτω από μία πυρηνική ομπρέλα, προειδοποιεί η Melissa Parke, διευθύντρια της ICAN, οργάνωσης ομπρέλας με έδρα την Γενεύη και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2017.