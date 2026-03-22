Σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι εξαιρετικά βαριές.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τελεσίγραφο 48 ωρών από τον Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτεί το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η Τεχεράνη έχει πολλά διλήμματα σχετικά με την αντίδρασή της, καθώς ο έλεγχος των Στενών αποτελεί το πιο σημαντικό διαπραγματευτικό της όπλο.

Μέχρι τώρα, η ιρανική πλευρά έχει απειλήσει με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέπει ελεγχόμενη διέλευση πλοίων που δεν θεωρούνται «εχθρικά», υπό συντονισμό με τις αρχές. Ουσιαστικά, η Τεχεράνη κρατά το πλεονέκτημα της πίεσης, καθώς η πλήρης άρση του αποκλεισμού θα σήμαινε απώλεια στρατηγικού όπλου.

Η ανάλυση τονίζει ότι, αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων, οι συνέπειες για το Ιράν θα ήταν σοβαρές. Παράλληλα, όμως, η ιρανική ηγεσία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι πρόθυμη να αντέξει οικονομικό και κοινωνικό κόστος για να διατηρήσει το καθεστώς και τις «επαναστατικές αξίες» της, έχοντας ήδη βιώσει πολυετείς κυρώσεις και σκληρή εσωτερική καταστολή.

Ένα πιθανό σενάριο είναι η Τεχεράνη να μην υποχωρήσει άμεσα, δοκιμάζοντας τα όρια των αμερικανικών απειλών και ποντάροντας στη διπλωματική παρέμβαση άλλων χωρών, όπως το Ομάν, που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για αποκλιμάκωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ρόλος των χωρών του Κόλπου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις επιλογές των κρατών του Περσικού Κόλπου, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε αντικρουόμενες πιέσεις. Από τη μία πλευρά, οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον τουρισμό και την εικόνα ασφάλειας που προβάλλουν. Από την άλλη, αντιλαμβάνονται το Ιράν ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα και τον τρόπο ζωής τους.

Το BBC καταλήγει ότι οι αποφάσεις αυτών των χωρών θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της σύγκρουσης, σε μια συγκυρία όπου κάθε κίνηση ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.