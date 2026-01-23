Ύστερα από μήνες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, οι διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν περιορίσει τις διαφορές τους σε ένα «αγκάθι»: το καθεστώς της ανατολικής ουκρανικής περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η περιοχή θα αποτελέσει κεντρικό σημείο των συνομιλιών, ενώ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για καθοριστικό ζήτημα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 90% της επικράτειας της περιοχής, καθώς και την Κριμαία, αλλά και τμήματα των περιφερειών Ζαπορίζια, Χερσώνα, Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπρό.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, θα ήταν αφελές να πιστέψει κάποιος ότι οι ρωσικές φιλοδοξίες περιορίζονται στο Ντονμπάς. Η Μόσχα διεκδικεί επίσης τις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χερσώνα ως δικές της, ακόμη και χωρίς να ελέγχει ολόκληρη την επικράτειά τους.

Το Κρεμλίνο φιλοδοξεί να ασκήσει έλεγχο στην κυβέρνηση του Κιέβου και στο πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν ληφθεί απόφαση για το Ντονμπάς, είναι εξαιρετικά απίθανο η Ρωσία να σταματήσει εκεί, καταλήγει το BBC.

Κρεμλίνο: Να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το Ντονμπάς

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα υπαναχωρήσει από την απαίτησή της να αποχωρήσουν οι ουκρανικές δυνάμεις από το Ντονμπάς. «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος του Ντονμπάς, πρέπει να αποσυρθούν από εκεί», ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός όρος».

«Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ντονμπάς: Το «αγκάθι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός ότι οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν «τα εδάφη» και ότι η «κόκκινη» γραμμή της Ουκρανίας στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς είναι κάτι που δεν προτίθεται να παραβιάσει.

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν αργά στις περιφέρειες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ - γνωστές ως Ντονμπάς.

Η Ρωσία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Λουγκάνσκ και μεγάλα τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, ωστόσο τα κέρδη αυτά έχουν επιτευχθεί με σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το Institute for the Study of War εκτιμά ότι θα χρειαστεί έως τον Αύγουστο του 2027 για να κατακτήσουν οι ρωσικές δυνάμεις το υπόλοιπο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις.

Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη βιομηχανική «καρδιά» της Ουκρανίας στο Ντονμπάς προβλέπει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης και ελεύθερης οικονομικής ζώνης, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήσει με το αμερικανικό σχέδιο.