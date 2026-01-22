Ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στην αξιολόγηση είναι από 7,4% έως 14,6% μεγαλύτερος για τα επιστημονικά άρθρα που έχουν γραφτεί από γυναίκες σε σχέση με τα άρθρα των ανδρών.

Τα επιστημονικά άρθρα που γράφονται από γυναίκες ερευνήτριες αξιολογούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άρθρα που έχουν γραφτεί από άνδρες.

Αυτό διαπιστώνει μελέτη ερευνητική ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PLOS Biology».

Στην έρευνα αναλύθηκαν εκατομμύρια άρθρα στον τομέα της βιοϊατρικής και των βιοεπιστημών. Όπως επισημαίνεται, τα άρθρα στους τομείς αυτούς αποτελούν το 36% των ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύονται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Η ανάλυση αφορούσε σε όλα τα άρθρα που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων PubMed, δηλαδή πάνω από 36,5 εκατομμύρια άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από το 1781 ως το 2024 σε περισσότερα από 36.000 βιοϊατρικά περιοδικά και περιοδικά βιοεπιστημών.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στην αξιολόγηση είναι από 7,4% έως 14,6% μεγαλύτερος για τα άρθρα που έχουν γραφτεί από γυναίκες σε σχέση με τα άρθρα των ανδρών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε ότι το ποσοστό των γυναικών συγγραφέων αυξήθηκε κατακόρυφα από το 1900 ως το 2024: στις αρχές του 20ού αιώνα οι γυναίκες ήταν μόλις το 2,3% των συγγραφέων, ενώ την πενταετία 2020-2024 ήταν το 38,7%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των γυναικών κύριων συγγραφέων (first authors) αυξήθηκε από 2,3% σε 43,5%.

Τέλος, στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι συγγραφείς που εδρεύουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, ανεξαρτήτως φύλου, βιώνουν και εκείνοι διακρίσεις, καθώς τα άρθρα τους έχουν από 25,8% έως 44,3% μεγαλύτερους χρόνους αξιολόγησης σε σχέση με τα άρθρα των συγγραφέων από τις υπόλοιπες χώρες.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:

https://plos.io/3KIf8CF