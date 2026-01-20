«Είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε για τους Δανούς ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο πως «Δεν μπορούν να προστατεύσουν» τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω - Σ' αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

