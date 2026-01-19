Οι εγκαταστάσεις του βρεφονηπιακού σταθμού δεν είχαν αδειοδότηση για τη λειτουργία του.

Δύο βρέφη ηλικίας τεσσάρων μηνών έχασαν την ζωή τους όταν εντοπίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιερουσαλήμ που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Πηγές αναφέρουν ότι το περιστατικό πιθανόν οφείλεται στο σύστημα θέρμανσης του σταθμού.

Τα δύο άτυχα βρέφη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

«Διασώστες παρέχουν ιατρική περίθαλψη και απομάκρυναν 55 τραυματίες μεταφέροντάς τους σε νοσοκομεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων δύο μωρών σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο Magen David Adom (MDA), οργανισμός αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ.

Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, αν και αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο εμπλοκής επικίνδυνων ουσιών, το σενάριο αυτό έχει πλέον αποκλειστεί. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Times of Israel, ο χώρος δεν διέθετε άδεια λειτουργίας ως βρεφονηπιακός σταθμός. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με δυσλειτουργία στο σύστημα θέρμανσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαρροής αερίου.

Ο σταθμός στεγαζόταν σε διαμέρισμα επί της οδού Χαμέμ-Γκουιμέλ, σε περιοχή όπου κατοικούν κυρίως μέλη της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας.