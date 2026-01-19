Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο έτος, όπως και το ποσοστό γεννήσεων, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απέτυχαν να επιβραδύνουν τη δημογραφική κρίση.

Ο δείκτης γεννητικότητας στην Κίνα υποχώρησε την περασμένη χρονιά στο χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφτηκε ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία γι’ αυτόν το 1949, κι αυτό παρά τις προσπάθειες των αρχών να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή, δείχνουν επίσημοι αριθμοί που δημοσιοποίησε σήμερα η κινεζική στατιστική υπηρεσία (BNS). Ετσι, ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτη συναπτή χρονιά.

Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πιο οξύ για την Κίνα: λιγότερα μωρά σημαίνει λιγότεροι μελλοντικοί εργαζόμενοι για να υποστηρίξουν μια ταχέως αυξανόμενη ομάδα συνταξιούχων. Η επιδείνωση της οικονομίας έχει κάνει την αντιμετώπιση του προβλήματος ακόμη πιο δύσκολη.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 7,92 εκατομμύρια γεννήσεις, δηλαδή 5,63 ανά 1.000 κατοίκους.

Αύξησαν τις τιμές ...στα προφυλακτικά: «Πάλι πιο φθηνά από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»

Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με επιταχυνόμενη γήρανση του πληθυσμού της, μπροστά στην οποία οι αρχές ενθαρρύνουν τους γάμους και την απόκτηση παιδιών, προσφέροντας κυρίως επιδόματα παιδικών σταθμών και φορολογικά κίνητρα - φθάνοντας στο σημείο να επιβάλλουν υψηλότερη φορολογία στα... προφυλακτικά.

Οσον αφορά το τελευταίο, μάλιστα, έχει κερδίσει τον χλευασμό των πολιτών.

Ο 28χρονος Jonathan Zhu δήλωσε ότι η αύξηση της τιμής στα προφυλακτικά δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις... συνήθειές του. «Θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ», είπε, αναφέροντας ο λόγος που αναβάλει την πατρότητα είναι οικονομικός. Η 26χρονη φίλη του, Hu Tingyan, συμφώνησε, σημειώνοντας ότι το κόστος των προφυλακτικών δεν επηρεάζει την επιθυμία της να κάνει παιδιά. «Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή», τόνισε.

Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες σχολίαζαν ότι ακόμα και μετά την άυξηση του κόστους των προφυλακτικών εξακολουθούν να είναι... φθηνότερα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί.

«Ποιος "ιδιοφυής" το σκέφτηκε;», αναρωτήθηκε ο Ke Chaozhen, δικηγόρος με έδρα το Γκουανγκντόνγκ.

Άλλα σχόλια θεωρήθηκαν τόσο προκλητικά που διαγράφηκαν από τις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι τοπικοί αξιωματούχοι υιοθετούν όλο και πιο αδέξια μέτρα για να πείσουν τους πολίτες να κάνουν παιδιά, όπως η παρακολούθηση των εμμηνορροϊκών κύκλων των γυναικών και η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση των αμβλώσεων που δεν είναι ιατρικά απαραίτητες.

Δημογραφικά μοντέλα των Ηνωμένων Εθνών υποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας μπορεί να μειωθεί από τους 1,4 δισεκ. κατοίκους σήμερα σε 633 εκατ. μέχρι το 2100.

Το ποσοστό γεννητικότητας μειωνόταν τα τελευταία χρόνια, παρά το τέλος της πολιτικής του ενός παιδιού και μόνο, πριν από δέκα χρόνια, προτού σημειώσει μικρή αύξηση το 2024, όταν έφθασε τις 6,77 ανά 1.000 κατοίκους.

Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό ανάγεται στο 2023, τη χρονιά που η Κίνα είχε καταγράψει 6,39 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Οι γάμοι έχουν επίσης υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό. Το αυξημένο κόστος της εκπαίδευσης και η προτεραιότητα στην επαγγελματική ανέλιξη ωθούν πολλά νεαρά ζευγάρια να μην τεκνοποιούν.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 11,31 εκατομμύρια θανάτους, με τον δείκτη θνησιμότητας να φθάνει τους 8,04 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.

Με πληροφορίες από NYT