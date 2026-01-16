Το φαινόμενο δείχνει πόσο γρήγορα στην εποχή των social media ένα μικρό ζήτημα - μια προσωπική έκκληση - μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Όταν η Ντάινταϊ συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας της ήταν πλέον πολύ ηλικιωμένος για να σφάξει δύο χοίρους για το παραδοσιακό γεύμα ενόψει της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν ήθελε να τον φέρει σε δύσκολη θέση. «Μπορεί να βοηθήσει κανείς;» έγραψε στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

«Ο πατέρας μου είναι μεγάλος σε ηλικία. Ανησυχώ ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει με αυτά τα γουρούνια».

Η Ντάινταϊ, που είναι γύρω στα 20, υποσχέθηκε ότι όσοι έρχονταν στο χωριό τους, το Τσινγκφού, για να βοηθήσουν, θα απολάμβαναν ένα πλούσιο γεύμα με χοιρινό.

Στις αγροτικές περιοχές του Σιτσουάν και του Τσονγκτσίνγκ, τα μεγάλα τραπέζια - στα οποία συμμετέχει ολόκληρη η κοινότητα - αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής κουλτούρας, με πιάτα όπως αργομαγειρεμένο χοιρινό, παϊδάκια στον ατμό, σούπες και σπιτικό αλκοόλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Βοηθήστε με να μην ντροπιαστώ στο χωριό μου», είπε.

Η έκκλησή της συγκέντρωσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο likes και η ανταπόκριση θύμισε σκηνή από γλυκανάλατη feel-good ταινία: χιλιάδες αυτοκίνητα κατέκλυσαν την περιοχή, μεταφέροντας πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους πραγματικά χρειάζονταν.

Τόσοι πολλοί ανταποκρίθηκαν, που δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα σε αυτή την αγροτική περιοχή του νοτιοδυτικού Τσονγκτσίνγκ.

{https://www.facebook.com/ChinaGlobalTVNetwork/videos/771582598616165/}

Εναέριες εικόνες από drone δείχνουν ουρές αυτοκινήτων ανάμεσα σε ορυζώνες, με τους επιβάτες να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να φτάσουν στο Τσινγκφού. Κάποιοι, για να αποφύγουν την κίνηση, περπάτησαν μεγάλες αποστάσεις.

Η Ντάινταϊ ανάρτησε μήνυμα καλώντας τους οδηγούς που κατευθύνονταν στην περιοχή να είναι προσεκτικοί στους δρόμους, ιδιαίτερα όσους προέρχονταν από την πόλη και δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις συνθήκες της υπαίθρου.

«Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Μου θύμισε την παιδική μου ηλικία, όταν η οικογένειά μου έτρεφε ακόμη γουρούνια. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία τέτοια ανάμνηση», είπε στο BBC ένας άνδρας που οδήγησε περισσότερα από 100 χιλιόμετρα για να φτάσει στο χωριό.

Όπως ανέφερε, είδε πινακίδες αυτοκινήτων από όλη τη χώρα.

Όταν πραγματοποιήθηκε η σφαγή των χοίρων και ακολούθησε το πανηγύρι, περισσότεροι από 100.000 θεατές το παρακολούθησαν online, ενώ συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια likes.

Καθώς οι επισκέπτες ήταν πολύ περισσότεροι απ’ όσους μπορούσαν να τραφούν με δύο χοίρους, οι τουριστικές αρχές δώρισαν επιπλέον ζώα για να καλυφθεί η ζήτηση, ενώ μικρά εστιατόρια άρχισαν να εξυπηρετούν πλήθη επισκεπτών σε υπαίθριους χώρους.

{https://www.youtube.com/watch?v=3RBMzHbhS3Q}

Η ίδια η Ντάινταϊ δήλωσε: «Νόμιζα ότι θα έρθουν καμιά δωδεκαριά άτομα. Όμως ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσα να τους μετρήσω».

Η κοπέλα δυσκολεύεται να πιστέψει πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν όλα. Την Παρασκευή ανάρτησε την έκκληση για βοήθεια· μέχρι το Σάββατο η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που απευθύνθηκε στην αστυνομία για να προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα στο χωριό, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας.

Η γιορτή κράτησε δύο ημέρες: 1.000 άτομα δείπνησαν στις 11 Ιανουαρίου και 2.000 την επόμενη ημέρα, με φωτιές να καίνε όλη τη νύχτα, μουσική από ζωντανό συγκρότημα και ολονύχτιο γλέντι.

Τελικά η Ντάινταϊ ανακοίνωσε ότι η γιορτή ολοκληρώθηκε, καλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν την περιοχή, αλλά... να φύγουν από το σπίτι της.

Έπειτα από μόλις τέσσερις ώρες ύπνου μέσα σε δύο ημέρες, δήλωσε εξαντλημένη.

«Χωρίς τον ενθουσιασμό και το πάθος σας, δεν θα είχε υπάρξει ένα τέτοιο γλέντι», είπε απευθυνόμενη στους αγνώστους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της. «Για όσους ήρθαν, το συναίσθημα ήταν σαν να ανήκουμε όλοι σε μια μεγάλη οικογένεια. Ήταν πραγματικά ζεστό και λυτρωτικό».

Όσο για τον πατέρα της, η ίδια Ντάινταϊ είπε σε συνέντευξή της: «Ο πατέρας μου είναι πολύ χαρούμενος. Όταν είδε να έρχονται τόσοι άνθρωποι, αναγκάστηκε να δανειστεί τραπέζια και καρέκλες από άλλους χωριανούς. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».