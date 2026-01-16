Οι ειδικοί εκτιμούν ότι παγκοσμίως υπάρχουν ακόμη περίπου 200 φυλές.

Ένα σπάνιο βίντεο που αποτυπώνει για πρώτη φορά καθαρές εικόνες από μια απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου παρουσίασε ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Πολ Ροζόλι, μιλώντας πρόσφατα σε δημοφιλές podcast.

Ο Ροζόλι, ο οποίος αφιέρωσε πάνω από δύο δεκαετίες στη μελέτη του Αμαζονίου, χαρακτήρισε τη στιγμή ως μία από τις πιο έντονες εμπειρίες της ζωής του. Μέχρι σήμερα, τα βίντεο από φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο ήταν συνήθως θολά και τραβηγμένα από μεγάλη απόσταση, ενώ η συγκεκριμένη καταγραφή έγινε από κοντινή απόσταση, προσφέροντας καθαρά και εντυπωσιακά πλάνα.

Στο βίντεο, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία, κινούνται με προσοχή και παρατηρούν τους ξένους για να αξιολογήσουν τυχόν απειλή.

«Κοιτάξτε τον τρόπο που κινούνται. Κοιτάξτε τον τρόπο που δείχνουν. Κοιτάξτε αυτόν με το τόξο. Κοιτούσα προς όλες τις κατευθύνσεις... και σκεφτόμουν: Από πού έρχεται το βέλος;», περιέγραψε ο Ροζόλι.

{https://x.com/CollinRugg/status/2011990556847849924?s=20}

Τελικά, τα μέλη της φυλής κατέβασαν τα όπλα τους. «Αυτοί είναι πολεμιστές… φαίνονταν πραγματικά ετοιμοπόλεμοι. Και τώρα στέκονται όλοι χαλαροί… και χαμογελούν», σημείωσε ο Ροζόλι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι παγκοσμίως υπάρχουν ακόμη περίπου 200 φυλές που ζουν απομονωμένες, με τις περισσότερες να βρίσκονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία και το Περού. Η καταγραφή αυτών των φυλών είναι εξαιρετικά σημαντική για την προστασία τους και για την κατανόηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.