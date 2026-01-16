Το Joby Aerial Taxi μπορεί να πετάξει σε αποστάσεις έως 160 χιλιόμετρα με ταχύτητα που φθάνει τα 320 χλμ/ώρα.

Τα ηλεκτρικά αεροταξί που αναπτύχθηκαν από την Joby Aviation αναμένεται να ξεκινήσουν πτήσεις στο Ντουμπάι μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ο πρόεδρος της Αρχής Οδών και Μεταφορών της χώρας, Ματάρ Αλ Ταγιέρ.

Η Joby Aviation πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του ηλεκτρικού αεροταξί της στο εμιράτο τον Ιούνιο του 2025, σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες του Ντουμπάι να τα εισαγάγει στο υπάρχον δίκτυο μεταφορών του.

{https://www.youtube.com/watch?v=5SZGO-Ergrw}

Το Joby Aerial Taxi, το ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, μπορεί να πετάξει σε αποστάσεις έως 160 χιλιόμετρα με ταχύτητα που φθάνει τα 320 χλμ/ώρα.

Με μηδενικές εκπομπές, το αεροταξί της Joby έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αρκετά αθόρυβο για εμπορική χρήση σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Στις αρχές του 2024, η Joby υπέγραψε σύμβαση με την Αρχή Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι, η οποία παραχώρησε στην εταιρεία τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης αεροταξί στην πόλη για τα επόμενα έξι χρόνια.

