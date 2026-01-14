Οι ΥΠΕΞ Γροιλανδίας και Δανίας συνάντησαν τον Βανς και τον Ρούμπιο.

Ένα «λαμπρό μέλλον» υπό τις ΗΠΑ, ή μια «καταιγίδα» υπό τη Ρωσία και την Κίνα; Αυτό το δίλημμα θέτει στη Γροιλανδία σκίτσο που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στα social media.

«Προς τα πού Γροιλανδέ;», είναι το ερώτημα που θέτει ο Λευκός Οίκος με το σκίτσο. Σε αυτό, η Γροιλανδία αποτυπώνεται με δύο έλκηθρα με σκύλους, σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις.

Κάτι που παραπέμπει σε δήλωση που έκανε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «η άμυνα της Γροιλανδίας είναι δύο έλκηθρα με σκύλους».

{https://x.com/WhiteHouse/status/2011476301060702329}

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τους ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας

Περίπου μία ώρα κράτησε η συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, με τον Τζ. Ντ. Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο.

Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν ανακοινώσεις, ωστόσο η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τις συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.χ

ΥΠΕΞ Δανίας: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον»

Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Τραμπ: Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δε συμμετείχε στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Πριν από τις συνομιλίες, σε ανάρτηση στο Truth Social τόνισε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Εάν δεν αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, τότε θα το πράξουν αυτό η Ρωσία και η Κίνα, κάτι «που δεν πρόκειται να συμβεί», συνέχισε. Εξάλλου, υπογράμμισε ότι με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ θα γίνει «πολύ πιο ανυπέρβλητο και αποτελεσματικό», ενώ κατέληξε: «Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, είναι απαράδεκτο».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον “Χρυσό θόλο” που φτιάχνουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ- που σε μεγάλο βαθμό ανέπτυξα στην πρώτη θητεία μου και τώρα αναβαθμίζω σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο- δεν θα ήταν αποτελεσματική ή αποτρεπτική δύναμη. Ούτε καν. Το ξέρουν αυτό, όπως κι εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ανυπέρβλητο και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».