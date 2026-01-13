«Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», τονίζει ο Τραμπ, σε ανάρτηση για το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν, τονίζοντας σε ανάρτηση ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Το κίνημα μαζικών διαδηλώσεων που σαρώνει το Ιράν έχει κοστίσει τη ζωή περίπου 2.00 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε στην ανάρτησή του ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα.

«Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε να διαδηλώνετε, πάρτε τον έλεγχο των θεσμών σας. Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

«Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσουν οι παράλογοι σκοτωμοί διαδηλωτών. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε και συμπλήρωσε τα αρχικά MIGA, δηλαδή «Κάντε ξανά σπουδαίο το Ιράν», το οποίο παραπέμπει στο σύνθημα του Αμερικανού προέδρου για τις ΗΠΑ (MAGA).

Δεν είναι σαφές τι εννοούσε ο Τραμπ με τη φράση «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα είναι ανάμεσα στις «πάρα πολλές επιλογές» που εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, παρότι η διπλωματία «είναι πάντα η πρώτη επιλογή».

Βρετανία: Φόβοι ότι η πραγματική φρίκη είναι μεγαλύτερη

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, που θα βάλουν στο στόχαστρο τα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια, τις μεταφορές και άλλους σημαντικούς κλάδους.

Η Κούπερ καταδίκασε την ιρανική ηγεσία για τις «φριχτές και βάναυσες» δολοφονίες διαδηλωτών και πρόσθεσε ότι ο Ιρανός πρεσβευτής κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Φοβάμαι ότι οι αναφορές που έχουμε δει μπορεί να υποτιμούν την πραγματική κλίμακα της φρίκης», καθώς προκύπτουν περαιτέρω αποδείξεις και μαρτυρίες, επεσήμανε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας τα βίντεο που φαίνεται να δείχνουν πτώματα διαδηλωτών σε σακούλες έξω από νοσοκομείο, στα περίχωρα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, κατηγόρησε το καθεστώς ότι διαδίδει ένα «κατασκευασμένο αφήγημα περί ξένης χειραγώγησης» και επιδιώκει να εμφανίσει ειρηνικούς διαδηλωτές ως εγκληματίες και τρομοκράτες, ενώ την ίδια ώρα «επιδιώκει μια βάναυση και αμείλικτη καταστολή» σε βάρος του ίδιου του λαού του.

Κυρώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νωρίτερα σήμερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στο Ιράν.

«Ο αυξανόμενος αριθμός νεκρών στο Ιράν είναι τρομακτικός», ανέφερε σε ανάρτηση η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία καταδίκασε απερίφραστα την υπερβολική χρήση βίας και τη συνεχιζόμενη καταστολή της ελευθερίας.

Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι ήδη η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης και συμπλήρωσε πως σύντομα «θα προταθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος εκείνους που ευθύνονται για την καταστολή».

Γαλλία: Κλήθηκε στο ΥΠΕΞ ο Ιρανός πρεσβευτής

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Παρίσι, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την «απαράδεκτη και απάνθρωπη» καταστολή των διαδηλώσεων.

«Μετέφερα την καταδίκη (της Γαλλίας) στον Ιρανό ομόλογό μου. Θα την επαναλάβω στον Ιρανό πρεσβευτή, τον οποίο κάλεσα σήμερα» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο κοινοβούλιο.

«Δεν θα σταματήσουμε εκεί: δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία για εκείνους που έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον φιλειρηνικών διαδηλωτών», συμπλήρωσε.