Το ράλι αποτυπώνει την αυξανόμενη αισιοδοξία των επενδυτών ότι η οικονομία της Βενεζουέλας θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί.

Σε ιστορικά υψηλά εκτοξεύθηκαν οι μετοχές στη Βενεζουέλα, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανή οικονομική στροφή μετά την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της χώρας, Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC), έχει καταγράψει άνοδο άνω του 130% από τις 3 Ιανουαρίου, ημερομηνία της αμερικανικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το ράλι αποτυπώνει την αυξανόμενη αισιοδοξία των επενδυτών ότι η οικονομία της Βενεζουέλας, ύστερα από χρόνια κακοδιαχείρισης, κυρώσεων και αλλεπάλληλων χρεοκοπιών, θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί. Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα αναδιαμορφωμένο κυβερνητικό σχήμα ενδέχεται να προσελκύσει νέα κεφάλαια, να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εντείνεται και εκτός συνόρων. Στις ΗΠΑ, η εταιρεία Teucrium υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημιουργία του πρώτου, σύμφωνα με πληροφορίες, ETF με έκθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή συνδέονται με τη Βενεζουέλα, κίνηση που υπογραμμίζει τη διάθεση των αγορών να τοποθετηθούν έγκαιρα σε ένα ενδεχόμενο σενάριο ανάκαμψης.

Παρά την έντονη άνοδο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά της Βενεζουέλας παραμένει μικρή και ιδιαίτερα μη ρευστή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες διακυμάνσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης IBC είχε σημειώσει άλμα άνω του 1.600% το 2025. Όπως σημειώνουν στρατηγικοί αναλυτές, ακόμη και μικρές μεταβολές στις προσδοκίες αρκούν για να προκαλέσουν μεγάλες κινήσεις στις τιμές.

Παράλληλα με τις μετοχές, αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται και στα ομόλογα του Δημοσίου και της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, καθώς επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους μετά την αθέτηση πληρωμών του 2017. Ωστόσο, αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων επισημαίνουν ότι η άνοδος παραμένει σε μεγάλο βαθμό «επικεφαλιδική», βασισμένη δηλαδή στις ειδήσεις και όχι ακόμη σε θεμελιώδεις αλλαγές.

Το μέγεθος των εξωτερικών υποχρεώσεων της χώρας, που μαζί με διαιτητικές αξιώσεις και διμερή χρέη εκτιμάται μεταξύ 150 και 170 δισ. δολαρίων, συνεχίζει να βαραίνει τις προοπτικές. Παρά ταύτα, εάν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιηθεί, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η Βενεζουέλα θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά σε μια συνολική επαναξιολόγηση από τις διεθνείς αγορές.