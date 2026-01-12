Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη μέσα σε φορτίο με αλάτι.

Η ισπανική αστυνομία προχώρησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει γίνει ποτέ στην ανοιχτή θάλασσα.

Αναχαίτισε ένα πλοίο που μετέφερε σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης κρυμμένοι σε ένα φορτίο με αλάτι καθ' οδόν από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 13 ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο κατέληξε να ξεμείνει από καύσιμα, έπρεπε να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι από την ακτοφυλακή στη Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι αστυνομικοί ανέκτησαν 294 «μπάλες» ναρκωτικών και ένα πιστόλι.

{https://twitter.com/policia/status/2010678365456343258}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλάνα, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, δείχνουν αστυνομικούς να χρησιμοποιούν φτυάρια και να σκάβουν με τα χέρια τους για να αφαιρέσουν την κοκαΐνη κάτω από το αλάτι και στη συνέχεια να σχηματίζουν μια σειρά για να μετακινήσουν τις μπάλες στην προβλήτα.

Στη διεθνή προσπάθεια συμμετείχαν επίσης η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας και οι αρχές στη Γαλλία και την Πορτογαλία.

{https://twitter.com/WorldCrimeIntel/status/2010776502833442992}

Με πληροφορίες του Reuters