Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν, θα απαντήσουν στοχεύοντας το Ισραήλ καθώς και τα αμερικανικά στρατιωτικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα», εάν κάνει πράξη τις απειλές του και οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, με αφορμή τις αιματηρές διαδηλώσεις. Είχε προηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές επεσήμανε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά είναι «πλήρως προετοιμασμένη» γι' αυτόν. Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων ακολουθούν αυτές του Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ, προτείνοντας να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, χαρακτήρισε τις μαζικές διαδηλώσεις «πόλεμο κατά των τρομοκρατών».

Το Ιράν διεξάγει έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Καλιμπάφ σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για: οικονομικό πόλεμο, ψυχολογικό πόλεμο, «στρατιωτικό πόλεμο» με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και «πόλεμο κατά των τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στον εχθρό να επιτύχει τους στόχους του», είπε, πλαισιωμένος από τα συνθήματα «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι πάνω από 540 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαμαρτυρίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=C0Umyj1kZFM}

Φιλοκυβερνητική διαδήλωση μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

{https://x.com/iribnews_irib/status/2010676046081728564?s=20}

Άνθρωποι που κρατούσαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέκλυσαν την πλατεία Ενγελάμπ ή πλατεία της Επανάστασης, όπου αναπέμφθηκαν προσευχές για τα θύματα αυτών που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ταραχές».

{https://x.com/visegrad24/status/2010686548681867340?s=20}

Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι γι' αυτόν»

«Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένο για αυτόν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας τους αντιπάλους της χώρας για τυχόν «λανθασμένους υπολογισμούς».

«Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί είπε ότι το Ιράν είναι «πιο προετοιμασμένο» από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Κομισιόν: «Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων»

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται», δήλωσε η επικεφαλής Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολα Πινό, ερωτηθείσα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν -γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους- που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους». Παράλληλα, η κ. Πινό αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων διαδηλωτών και την αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο των κυρώσεων στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως τόνισε, η απόφαση ανήκει στα κράτη- μέλη και απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ελ Ανούνι, ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις στα Σώματα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάσταση (IRGC), λέγοντας ότι «η ΕΕ έχει ήδη εντάξει το σύνολο του Σώματος στο καθεστώς κυρώσεων για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό συνεπάγεται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες του IRGC για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και για τη στήριξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πιθανή ένταξη στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τόνισε και ξεκαθάρισε ότι «κάθε τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία».

Με πληροφορίες από Times of Israel, Guardian, AFP, ΑΠΕ