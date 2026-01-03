Μια εξαιρετική ανάλυση του πρώην συμβούλου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ανησυχούν» μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, είπε αργά το βράδυ του Σαββάτου ειδικός σύμβουλος στρατιωτικού δικαίου. Ο Τζέφρι Κορν, πρώην σύμβουλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αφού σημείωσε ότι δεν υπάρχει «εύλογη νομική βάση» για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο» τόνισε ότι οι ΗΠΑ στηρίζονται σε ένα έωλο νομικό επιχείρημα της θεωρίας της «αυτοάμυνας» και της «τρομοκρατίας των ναρκωτικών» το οποίο έχει σχεδόν καθολικά καταδικαστεί ως άκυρο από τους ακαδημαϊκούς του διεθνούς δικαίου».

Μετά τα σημερινά δεδομένα «νομίζω ότι όλες οι χώρες πρέπει να ανησυχούν», είπε ο Κορν μιλώντας στο Sky News και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν έχουμε καταστρέψει τα πάντα όπως βλέπουμε σήμερα… Όλες οι μικρότερες χώρες της περιοχής που η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι τις προκαλούν προβλήματα, αλλά και προκλήσεις για την εξωτερική της πολιτική ή την εσωτερική της ατζέντα έχουν βάσιμο λόγο να ανησυχούν».

Με άλλα λόγια ο πρώην σύμβουλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κρούει το... καμπανάκι για Κολομβία, Κούβα, αλλά και άλλες χώρες που έχουν μπει στο μάτι του Τραμπ.

Δείτε όσα ανέφερε ΕΔΩ

Κ.Σ.