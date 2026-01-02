Σκληρή απάντηση της Τεχεράνης στον Τραμπ (και τη Μοσάντ).

Τυχόν παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αποσταθεροποιούσε την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και θα προκαλούσε πλήγμα στα αμερικανικά συμφέροντα, προειδοποίησε ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, καταδικάζοντας τη σημερινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι «είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», αν οι ιρανικές αρχές καταφύγουν στη βία για την καταστολή των διαδηλώσεων. Είχε προηγηθεί η ωμή παρέμβαση της ισραηλινής Μοσάντ, καλώντας τους ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «είμαστε μαζί σας».

Απαντώντας στα αγγλικά ο Αλί Λαριτζανί αναφέρει σε αναρτησή του στο Χ: «Με τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων και του Τραμπ, αυτό που συμβαίνει στο παρασκήνιο είναι πλέον σαφές».

Ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν διαχωρίζει τους «διαμαρτυρόμενους λαταστηματάρχες» από τους «ανατρεπτικούς παράγοντες», προειδοποιώντας ότι τυχόν παρέμβαση των ΗΠΑ «σε αυτό το εσωτερικό ζήτημα θα σήμαινε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και καταστροφή των συμφερόντων της Αμερικής».

Και καταλήγει η ανάρτηση: «Ο αμερικανικός λαός πρέπει να γνωρίζει - ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον τυχοδιωκτισμό. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με την ασφάλεια των στρατιωτών τους».

{https://x.com/alilarijani_ir/status/2007022780529664359?s=20}

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.

{https://www.youtube.com/watch?v=DiPLTFh1MUM}

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

Χθες Πέμπτη αναφέρθηκαν επεισόδια σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2007017994363273619?s=20}

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=WBHcuwPvf8M}