Το νέο προσχέδιο είναι η σωστή προσέγγιση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρέπει ακόμα να γίνει δουλειά για την οριστικοποίηση του προσχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά η νέα εκδοχή είναι η σωστή προσέγγιση, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημερώθηκε από την αντιπροσωπεία του Κιέβου που συμμετείχε στις συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Τα σημεία του προσχεδίου πλέον είναι λιγότερα από 28 και «πολλά από τα σωστά στοιχεία ελήφθησαν υπόψη σε αυτό το πλαίσιο», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι θα συζητήσει τα «ευαίσθητα θέματα» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκίι Κισλίτσια δήλωσε στους Financial Times πως το Κίεβο και η Ουάσινγκτον ετοίμασαν προσχέδιο 19 σημείων, αλλά τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία- όπως το ζήτημα των εδαφών και οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ- έμειναν εκτός, προκειμένου να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αναθεωρημένο σχέδιο θα υποβληθεί στους Ρώσους, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Αν και πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή συνάντηση του Αμερικανού με τον Ουκρανό πρόεδρο αυτή την εβδομάδα, η Λέβιτ είπε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια.

«Τώρα η λίστα με τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να γίνει εφικτή. Μέχρι στιγμής, μετά τη Γενεύη, έχουμε λιγότερα σημεία- δεν είναι πλέον 28- και πολλά από τα σωστά στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

«Υπάρχει ακόμα δουλειά να κάνουμε όλοι μαζί για την οριστικοποίηση του εγγράφου και πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια. Εκτιμάμε πως το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι έτοιμο να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά το προσεγγίζει αυτό εποικοδομητικά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο νέο προσχέδιο, το χαρακτήρισε «σωστή προσέγγιση». «Θα συζητήσω τα “ευαίσθητα” θέματα με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε και τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι εκατομμύρια Ουκρανοί αξίζουν μία «αξιοπρεπή» ειρήνη. «Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε το ταχύτερο δυνατό», συνέχισε.

«Επίσης καταλαβαίνουμε πόσα συμφέροντα περιβάλλουν την Ουκρανία και πάνω από όλα είναι το συμφέρον της Ρωσίας να εκτροχιάσει αυτή την ευκαιρία για συμφωνία και να παρατείνει τον πόλεμο. Μπορούμε να δούμε ποια συμφέροντα είναι αλληλένδετα και ποιος προσπαθεί σκληρά να αποδυναμώσει τη θέση της Ουκρανίας, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και εκφοβίζοντας τον λαό μας», συμπλήρωσε.

«Η εποικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους είναι σημαντική για εμάς. Διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προστατεύουμε τους Ουκρανούς. Αυτό είναι το βασικό διαπραγματευτικό πλαίσιό μας», κατέληξε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1993065899339743471?s=20}