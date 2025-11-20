Δείτε ποιες παρτίδες ανακαλούνται από την αγορά, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν την ανάκληση παρτίδας του Lipton Ice Tea Sparkling Original, καθώς διαπιστώθηκε ότι, λόγω λάθους στην παραγωγή, οι συσκευασίες έχουν γεμίσει με ενεργειακό ποτό αντί για το κανονικό ανθρακούχο Ice Tea.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά την παρτίδα:

Lipton Ice Tea Sparkling Original 330 ml

EAN: 8711327574557

Κωδικός παρτίδας: L526805894

DDM: 09/2026

Παρότι το περιεχόμενο είναι ασφαλές προς κατανάλωση, δεν αντιστοιχεί στα συστατικά που αναγράφονται στη συσκευασία, γεγονός που καθιστά την ανάκληση αναγκαία. Όλες οι υπόλοιπες συσκευασίες Lipton Ice Tea παραμένουν απολύτως ασφαλείς. Οι καταναλωτές που έχουν προϊόν από την παραπάνω παρτίδα καλούνται να στείλουν φωτογραφία του κωδικού EAN και του κωδικού παρτίδας έως 22 Δεκεμβρίου 2025 στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή να ταχυδρομήσουν τη συσκευασία στη διεύθυνση της εταιρείας. Θα ακολουθήσει ανάλογη αποζημίωση.