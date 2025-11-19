«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λατρεύει ό,τι τραβάει τα βλέμματα, και ο Ρονάλντο τραβάει τα βλέμματα».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρευρέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δείπνο με επίσημο ένδυμα στον Λευκό Οίκο μαζί με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Μιλώντας πριν από την εκδήλωση, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «τιμή» να φιλοξενεί τον Ρονάλντο, του οποίου ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο σαουδαραβικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τον έχει καταστήσει σύμβολο της πορείας εκσυγχρονισμού της χώρας υπό τον πρίγκιπα διάδοχο.

Σημειώνεται πως ο Μπιν Σαλμάν θέλει να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τα έσοδα του πετρελαίου, διαφοροποιώντας την σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των σπορ και του τουρισμού.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι ο Ρονάλντο θα παρευρεθεί, αλλά δεν ανέφερε εάν ήταν μέρος της επίσημης αντιπροσωπείας του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο δείπνο για να επαινέσει τις στενότερες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «μεγάλο σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο στο Οβάλ Γραφείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απευθυνόμενος στον Πορτογάλο ο Τραμπ είπε στους συγκεντρωμένους καλεσμένους: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο».

«Και ο Μπάρον (Τραμπ) μπόρεσε να τον συναντήσει, και νομίζω ότι τώρα σέβεται λίγο περισσότερο τον πατέρα του, μόνο και μόνο επειδή του τον σύστησα».

Στο δείπνο παρευρέθηκε επίσης ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ο οποίος ενώθηκε με άλλους επιδραστικούς επιχειρηματικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ. Είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από τότε που παραιτήθηκε από επικεφαλής του υπουργείου αποδοτικότητας (Doge) της κυβέρνησης Τραμπ τον Απρίλιο.

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο αποτελεί μία από τις πρώτες γνωστές επισκέψεις του στις ΗΠΑ από το 2016.

Στο ενδιάμεσο έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση. Η Κάθριν Μαγιόργκα ισχυρίστηκε ότι ο Ρονάλντο τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας το 2009, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου. Ο βιασμός είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα που αντιβαίνει σε όλα όσα είμαι και πιστεύω», είπε σε δήλωσή του το 2018. Το 2019, Αμερικανοί εισαγγελείς είπαν ότι ο Ρονάλντο δεν θα αντιμετώπιζε κατηγορίες επειδή οι ισχυρισμοί δεν μπορούσαν να αποδειχθούν.

Ο Ρονάλντο ξεκίνησε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία όταν έγινε το πρόσωπο της Saudi Pro League και αρχηγός της Αλ Νασρ – της ποδοσφαιρικής ομάδας που ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF, του οποίου πρόεδρος είναι ο πρίγκιπας διάδοχος.

Σε μια βιομηχανία όπου οι παίκτες πληρώνονται ασυνήθιστα μεγάλα ποσά, η συμφωνία αμοιβής του Ρονάλντο με τη Σαουδική Αραβία ήταν αστρονομική. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να πληρωνόταν με 200 εκατ. δολάρια (152 εκατ. λίρες) ετησίως – ή περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο φέτος, υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο για συνολικό ποσό 400 εκατ. δολαρίων (300 εκατ. λιρών) και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το Bloomberg, με καθαρή περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τη Σάναμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Chatham House, η Σαουδική Αραβία έχει «επενδύσει μαζικά σε εκδηλώσεις και πρόσωπα υψηλού προφίλ για να βάλει το βασίλειο στον χάρτη» όσον αφορά τον αθλητισμό και τον τουρισμό στην προσπάθειά της για εκσυγχρονισμό.

Ο Ρονάλντο έχει αναφερθεί στον πρίγκιπα Μοχάμεντ ως «το αφεντικό μας» σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εμφανίστηκε σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού στο Ριάντ, όπου μίλησε με ενθουσιασμό για τα αναπτυξιακά έργα του βασιλείου και τις ελπίδες του για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2034 στη Σαουδική Αραβία.