Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε παράλληλα πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Χθες ο Μαδούρο χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανές δυνάμεις, καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – έχουν εξοργίσει το Καράκας.

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και του μικρού νησιωτικού συμμάχου τους που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, είναι ο δεύτερος μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από την Κυριακή έως την Παρασκευή.

«Η κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πρόσφατα ανεύθυνες ασκήσεις, παραχωρώντας τα χωρικά της ύδατα – στα ανοικτά της πολιτείας Σούκρε (σ.σ. της Βενεζουέλας) – για στρατιωτικές ασκήσεις που θεωρούνται ότι απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα, η οποία δεν αφήνει τον εαυτό της να απειληθεί από κανέναν», είπε ο Μαδούρο σε εκδήλωση στο Καράκας.

Ο βενεζουελάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του στο ανατολικό τμήμα της χώρας να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών ασκήσεων για να στείλουν πατριωτικό μήνυμα: «Φύγετε ιμπεριαλιστικά πλοία!». Απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να μην ενδώσουν σε «προκλήσεις».