Από τα πυρά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στον νότιο Λίβανο, όταν ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά δύο ατόμων που θεωρήθηκαν ύποπτοι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ειρηνευτές του ΟΗΕ, οι οποίοι γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς.

Το επεισόδιο συνέβη στην περιοχή Ελ Χαμάμες, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την αναγνώριση των ειρηνευτών.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) κατήγγειλε ότι το πυρ προήλθε από ισραηλινό άρμα μάχης Merkava, που βρισκόταν σε έδαφος του Λιβάνου, και στοχεύτηκαν οι ειρηνευτές ενώ ήταν πεζοί.

Τα πυρά από πολυβόλο έπεσαν σε απόσταση μόλις πέντε μέτρων από τους ειρηνευτές, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν καταφύγιο. Η κατάσταση εκτονώθηκε αφού οι ειρηνευτές επικοινώνησαν με τις ισραηλινές δυνάμεις μέσω επίσημων διαύλων, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του άρματος μάχης.

Η UNIFIL χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπει ότι μόνο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο στρατός του Λιβάνου μπορούν να επιχειρούν στον νότο της χώρας.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επεσήμανε πως οι παραβιάσεις της ισραηλινής κυριαρχίας δημιουργούν αστάθεια και περιορίζουν την ικανότητα του στρατού του να αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ διατηρεί πέντε στρατιωτικές θέσεις μέσα στη χώρα και πραγματοποιεί τακτικά αεροπορικές επιδρομές στον νότο, στοχεύοντας κυρίως την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ.

Πέρυσι, Ισραήλ και Χεζμπολάχ υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης πυρός που προέβλεπε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είχε οπλισμό στον νότο και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν πλήρως.

Ωστόσο, η συμφωνία συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις: το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για προσπάθειες επανεξοπλισμού, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου καταγγέλλει τις παραβιάσεις εκ μέρους του Ισραήλ, λόγω της διατήρησης στρατιωτικών θέσεων και των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών.