Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται υπόμνημα του Λευκού Οίκου για την εθνική ασφάλεια.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες άκρως απόρρητες πληροφορίες για το πώς η κινεζική εταιρεία παρέχει στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Financial Times δεν διευκρινίζουν ποιες δυνατότητες ή επιχειρήσεις αφορά το υπόμνημα, ούτε αν οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «απαντήσουν» με κάποιο τρόπο. Μετά το δημοσίευμα, η μετοχή της Alibaba κατέγραψε πτώση 4,2% στις ΗΠΑ.

Η απάντηση της Alibaba

«Οι ισχυρισμοί και τα υπονοούμενα του άρθρου είναι απολύτως ψευδή», απάντησε η Alibaba. «Αμφισβητούμε το κίνητρο πίσω από την ανώνυμη διαρροή, την οποία οι Financial Times παραδέχονται ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν», συμπληρώνει η ανακοίνωση της εταιρείας.

«Αυτή η κακόβουλη επιχείρηση δημοσίως σχέσεων προήλθε σαφώς από μία ανέντιμη “φωνή” που επιδιώκει να υπονομεύσει την πρόσφατη εμπορική συμφωνία του προέδρου Τραμπ με την Κίνα», αναφέρει ακόμα η Alibaba.

Πηγή: Reuters