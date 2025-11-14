Συναγερμός σήμανε σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι, καθώς ένας άνδρας φαίνεται να απειλούσε επιβάτες με μαχαίρι.

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία περίμενε έναν άνδρα στην αποβάθρα, ο οποίος κουβαλούσε μια μεγάλη τσάντα. Αυτός έφυγε τρέχοντας όταν είδε το μπλόκο και στη συνέχεια αρνήθηκε να συμμορφωθεί τις ορηγίες των Αρχών και επιχείρησε να ανοίξει το παλτό του. Τότε η αστυνομία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροβόλησε αρκετές φορές.

«Από τις πρώτες κιόλας πληροφορίες που τέθηκαν στην αντίληψή μας, φαίνεται ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία είχε ένα μαχαίρι και ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

{https://twitter.com/Tracker2Soumis/status/1989332058808754274}

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο CNEWS, ένας άνδρας απείλησε αρκετούς σε μια πλατφόρμα πριν οι αστυνομικοί ανοίξουν δύο φορές πυρ εναντίον του. Ο άνδρας, φέρεται να τραυματίστηκε στα πόδια, αλλά οι λεπτομέρειες των τραυμάτων του παραμένουν ασαφείς. Από το περιστατικό φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα ακόμα άτομο.

Η αστυνομία περίμενε τον άνδρα στην πλατφόρμα πριν από την άφιξη ενός τρένου από τη Ρεν. Είχε προηγουμένως αναγνωριστεί ως το άτομο που απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο άνδρας κρατώντας μαχαίρι άρχισε να απειλεί τους ταξιδιώτες όταν είδε την αστυνομία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγ΄ς, που επικαλείται το CNEWS, στη συνέχεια έστρεψε το μαχαίρι στο λαιμό του.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω στις 2:30 μ.μ., ο 44χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να μαχαιρώσει την πρώην σύντροφό του.

{https://twitter.com/adcprg/status/1989333964171940110}

{https://twitter.com/alexquarini/status/1989333252532850847}

{https://twitter.com/eSPAINews_/status/1989338193834221739}