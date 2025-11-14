Ρωσία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε λίγο αργότερα.

Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι παραμένει ανοιχτή στην ιδέα μιας συνόδου κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, εφόσον αυτή προετοιμαστεί σωστά και βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστούν, εάν χρειαστεί.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε λίγο αργότερα, λέγοντας ότι δεν ήθελε να είναι χάσιμο χρόνου.

Με πληροφορίες του Reuters